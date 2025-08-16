Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит совещание по итогам российско-американских переговоров - РИА Новости, 16.08.2025
18:13 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/putin-2035810838.html
Путин проводит совещание по итогам российско-американских переговоров
Путин проводит совещание по итогам российско-американских переговоров - РИА Новости, 16.08.2025
Путин проводит совещание по итогам российско-американских переговоров
Владимир Путин проводит совещание по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:13:00+03:00
2025-08-16T18:13:00+03:00
политика
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035810919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b8cd4d9deef848a0434e1c3fd465e88.jpg
Владимир Путин проводит совещание по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
2025
Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров
Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров
2025-08-16T18:13
true
PT2M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035810919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7fb7fb59967c665ed177cf73877ff5c4.jpg
1920
1920
true
политика, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, видео
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин проводит совещание по итогам российско-американских переговоров
Владимир Путин проводит совещание по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
2025-08-16T18:13
true
PT2M14S

Путин проводит совещание по итогам российско-американских переговоров

Владимир Путин проводит совещание по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Заголовок открываемого материала