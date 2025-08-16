https://ria.ru/20250816/putin-2035810047.html
Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного
Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца, лидера группы "Джанго" Алексея Поддубного, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды а культуре и искусстве" Поддубного Алексея Викторовича - певца, композитора, руководителя группы "Джанго", город Москва", - говорится в документе.
