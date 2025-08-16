Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:59 16.08.2025
Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного
Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного - РИА Новости, 16.08.2025
Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца, лидера группы "Джанго" Алексея Поддубного, соответствующий указ... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:59:00+03:00
2025-08-16T17:59:00+03:00
культура
россия
владимир путин
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца, лидера группы "Джанго" Алексея Поддубного, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды а культуре и искусстве" Поддубного Алексея Викторовича - певца, композитора, руководителя группы "Джанго", город Москва", - говорится в документе.
россия
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного

Путин наградил медалью за труды в культуре и искусстве Алексея Поддубного

Певец Джанго (Алексей Поддубный)
Певец Джанго (Алексей Поддубный) - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца, лидера группы "Джанго" Алексея Поддубного, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды а культуре и искусстве" Поддубного Алексея Викторовича - певца, композитора, руководителя группы "Джанго", город Москва", - говорится в документе.
Александр Адабашьян - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин наградил Адабашьяна орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
31 июля, 18:13
 
Культура, Россия, Владимир Путин
 
 
