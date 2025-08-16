https://ria.ru/20250816/putin-2035810047.html

Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного

Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного - РИА Новости, 16.08.2025

Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Поддубного

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца, лидера группы "Джанго" Алексея Поддубного, соответствующий указ... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:59:00+03:00

2025-08-16T17:59:00+03:00

2025-08-16T17:59:00+03:00

культура

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860896307_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_e12ca1c1006f67c19252b653ba704e75.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца, лидера группы "Джанго" Алексея Поддубного, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды а культуре и искусстве" Поддубного Алексея Викторовича - певца, композитора, руководителя группы "Джанго", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250731/putin-2032686092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин