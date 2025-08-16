https://ria.ru/20250816/putin-2035806546.html
Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством"
2025-08-16T17:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
анатолий торкунов
мгимо
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством I степени", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых атков. "За выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Торкунова Анатолия Васильевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе.
россия
Новости
ru-RU
