"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске

"Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл", — говорит наш враг и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. РИА Новости, 16.08.2025

"Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл", — говорит наш враг и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Трампу он тоже враг — с тех самых пор, как тот выгнал Болтона из советников, — поэтому прикрывать бывшего начальника не стал бы. Книга, которую выгнанный написал по итогам полутора лет работы в Белом доме, была уничтожающей. К счастью, избиратели Трампа не читают такие книги.В духе Болтона заявить, что президент США все провалил, прогнулся под стратегического противника и должен быть за это исторгнут из власти. Дональд Трамп у него, однако, "не проиграл". Но Владимир Путин все равно "выиграл" и "добился большей части того, чего хотел".У Болтона такие доказательства: Россия избежала и санкций, и нового ультиматума о прекращении огня, и перемирия в условиях инициативы на фронте, а Зеленского вообще спросить забыли.Действительно, в ходе публичной части пятичасового визита главы российского государства в США и выступления двух президентов слова "санкции" и "перемирие" ни прозвучали ни разу, а слово "Зеленский" — только один раз. Позднее в ходе интервью телеканалу Fox News по горячим следам Трамп подтвердил, что вводить рестрикции против России теперь не планирует, потому что встреча прошла замечательно (впрочем, как всегда).Что же касается перемирия, лидерам стран ЕС и тому самому Зеленскому президент США, согласно утечкам, объявил, что идея всеобъемлющего мирного договора ему нравится больше, чем временное перемирие.В общем, встретились. Поговорили. Договорились договариваться. Что-то согласовали, что-то нет, но конкретики не будет. Президент России оценил переговоры как "очень хорошие", а президент США на десять из десяти, но программу сократили вполовину за счет встречи в расширенном составе, ответов на вопросы СМИ и совместного ужина. Теперь Трамп с нетерпением ждет новой встречи. Может быть, даже в Москве."Что это было?" — спрашивали друг у друга в социальных сетях наши недоброжелатели. Кроме Болтона, никто ничего не понял.Прежде всего — это было обрушение популярной теории, согласно которой Москва и Вашингтон между собой все уже порешали, а на Аляску лидеры летали за закреплением результата. На самом деле, переговоры и сближение позиций идут в режиме реального времени, а встреча в Анкоридже — это шаг на длинном пути.Обставлена она была, однако, так, будто планировалось подписать соглашение о новом переделе мира. Самолеты президентов прибывают одновременно. Рукопожатие на красной дорожке радушно, фотосессия торжественна, аплодисменты Трампа как принимающей стороны беспрецедентны. К месту переговоров лидеры уезжают в одной машине. Анкоридж далеко не Ялта, но старался он вовсю.И в то же самое время вокруг красной ковровой дорожки стояли истребители F-22 Raptor, а над головами лидеров пролетел бомбардировщик B-2. Это наиболее дорогие "игрушки" Пентагона. Зубы американской военщины.Такова вашингтонская классика приема высочайших гостей из Москвы, которые не прилетали давно, как Путин, или даже никогда прежде, как Никита Хрущев в 1959-м. Президент Дуайт Эйзенхауэр пригласил его тогда не в свой автомобиль, а в свой вертолет, чтобы "полюбоваться столицей". Как бы невзначай хозяин указывал на новые богатые районы и автомобильные пробки (в те годы — повод для хвастовства). Это было не столько радушие, сколько презентация преимуществ капиталистической экономики.Другое дело, что новая выставка достижений их народного хозяйства никак не отменяет того, что хозяин рассыпался в комплиментах и благодарностях — именно в благодарностях — гостям. Ему есть за что благодарить: саммит в Анкоридже стал своего рода спасательным кругом, который Путин бросил Трампу, когда тот попал в неприятную ситуацию — погорячился со ставками.Альтернативой саммиту было начало полномасштабной торговой войны со второй и четвертой экономиками мира — Китаем и Индией. Трамп обещал ввести против них тарифы в 100 процентов в том случае, если Пекин и Нью-Дели отвергнут его требование об отказе от российской нефти. Они отвергли, шантаж не прошел — и мировым рынкам грозил хаос в том случае, если президент США не отречется от своего обещания.Предложив сделать встречу двух президентов частью большого рабочего процесса по согласованию позиций, Путин дал визави повод не исполнять своей скороспелой угрозы. В этом ее главный итог для американского президента. Трамп должен быть доволен — и Трамп выглядит довольным. Для того чтобы выкрутиться в трудную минуту, обычным людям нужны друзья. А лидерам сверхдержав приходится прибегать к помощи лидеров других сверхдержав — масштаб проблем обязывает.Вторая цель встречи в Анкоридже для США — заставить Зеленского и Европу сжаться в ужасе от перспективы, что Путин и Трамп договорятся об их судьбе без их участия. Всей дани, которую европейцы уже выплатили Вашингтону, для его лояльности вдруг оказалось мало. Унизительно-разорительное торговое соглашение — мало, обещание триллионных инвестиций — мало, готовность закупать американское оружие для Украины только за реальные деньги — мало. США нужно, чтобы Евросоюз присоединился к тарифной войне с Китаем и Индией, поскольку напугать вторую и четвертую экономики мира у первой (пока еще первой) в одиночку не получилось."Или заткнитесь, или действуйте". Так министр финансов США Скотт Бессент отреагировал на просьбу европейцев ужесточить санкции против России. В смысле: действуйте против Китая и Индии как покупателей российской нефти.Для европейской экономики это станет разрушительным, поэтому кажется многим маловероятным. Но европейцы давно находятся на пути саморазрушения ради США и назло России, а Урсула фон дел Ляйен зашла столь далеко, что может пойти и ва-банк.Что получит от этого Трамп? Он, возможно, сам не до конца понимает. На этой территории прощупывается выход на закрытые рынки Индии и КНР или замещение российских энергоносителей американскими, но прежде всего — неопределенность. Москва, напротив, предлагает определенность: восстановление отношений, урегулирование первопричин конфликта, пошаговая стабилизация на Украине.Да, это долго. Трампу хочется регулярно пополнять парадную залу наградными кубками, а для России украинский кризис — лишь часть тех вопросов о мирном сосуществовании, которые она хочет урегулировать с нынешней администрацией США. Но долее полугода обычно нетерпеливый Трамп соглашается играть по российским правилам, периодически отвлекаясь на торговлю с Пекином, Нью-Дели, Брюсселем и другими. Будто гроссмейстер, он ведет несколько партий сразу, иногда сводя их к швырянию фигур."Теперь все зависит от Зеленского", говорит Трамп. Это не так: от Зеленского уже мало что зависит. Но в понедельник он вызван в Белый дом, чтоб получить предложение, от которого сложно отказаться, — по тем пунктам, которые уже согласованы с Путиным. Потом продолжат согласовывать другие. Может, будет встреча на троих, может, не будет, поскольку мир для Зеленского смерти подобен и проще его сразу в Белом доме пристрелить, если президент США по-прежнему заинтересован в сделке с Россией и не променяет эту заинтересованность на попытку запугать Пекин.Короче: идет обычный политический процесс. Долгий и, несмотря на парадность фотосессий, в чем-то рутинный. Путин победил, Трамп не проиграл, а в понедельник в Вашингтоне дает гастроли команда КВН из Кривого Рога.Многополярный мир на то и многополярный, что он не вертится вокруг Анкориджа, штат Аляска. Уже сегодня это всего лишь станция на запасном пути, а истинно исторические события разворачиваются под Красноармейском и Димитровым (ДНР). В Анкоридж Россия заглянула на несколько часов. Туда же приходит навсегда.

