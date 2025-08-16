https://ria.ru/20250816/putin-2035766612.html
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске
Президент России Владимир Путин одержал крупную победу по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, пишет CNN. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал крупную победу по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, пишет CNN.Так, по мнению авторов статьи, таким достижением стала впечатляющая картинка встречи с красной дорожкой и совместная поездка с главой Белого дома."Для многих украинцев это было ужасающее зрелище", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
