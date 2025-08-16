Рейтинг@Mail.ru
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске
12:08 16.08.2025
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске
Президент России Владимир Путин одержал крупную победу по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, пишет CNN. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
аляска
дональд трамп
россия
украина
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал крупную победу по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, пишет CNN.Так, по мнению авторов статьи, таким достижением стала впечатляющая картинка встречи с красной дорожкой и совместная поездка с главой Белого дома."Для многих украинцев это было ужасающее зрелище", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
аляска
россия
украина
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске

CNN: Путин одержал большую победу по итогам встречи на Аляске

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал крупную победу по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, пишет CNN.
Так, по мнению авторов статьи, таким достижением стала впечатляющая картинка встречи с красной дорожкой и совместная поездка с главой Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
10:31
10:31
"Для многих украинцев это было ужасающее зрелище", — говорится в публикации.
В субботу на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ обратили внимание на необычную деталь в том, как Трамп принял Путина
10:03
10:03
 
