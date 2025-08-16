https://ria.ru/20250816/putin-2035756143.html
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Встреча на Аляске стала серьезной победой для президента России Владимира Путина, пишет польская газета Rzeczpospolita.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча на Аляске стала серьезной победой для президента России Владимира Путина, пишет польская газета Rzeczpospolita."Для Путина саммит в США уже является крупной победой, которую он может представить как доказательство того, что давние попытки Запада изолировать Россию провалились, и Москва возвращает себе законное место за международным столом", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта.
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Rzeczpospolita: встреча с Трампом на Аляске стала победой для Путина