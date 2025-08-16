Рейтинг@Mail.ru
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/putin-2035756143.html
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Встреча на Аляске стала серьезной победой для президента России Владимира Путина, пишет польская газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T10:31:00+03:00
2025-08-16T10:31:00+03:00
в мире
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722040_0:129:3180:1918_1920x0_80_0_0_4e199dfc0e8a94d2df0a96ccc5de9701.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча на Аляске стала серьезной победой для президента России Владимира Путина, пишет польская газета Rzeczpospolita."Для Путина саммит в США уже является крупной победой, которую он может представить как доказательство того, что давние попытки Запада изолировать Россию провалились, и Москва возвращает себе законное место за международным столом", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта.
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035746646.html
https://ria.ru/20250816/sammit-2035741332.html
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722040_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_cd85be0f380884d1d4a41043d2232a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом

Rzeczpospolita: встреча с Трампом на Аляске стала победой для Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча на Аляске стала серьезной победой для президента России Владимира Путина, пишет польская газета Rzeczpospolita.
"Для Путина саммит в США уже является крупной победой, которую он может представить как доказательство того, что давние попытки Запада изолировать Россию провалились, и Москва возвращает себе законное место за международным столом", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа
09:18
В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Дорого заплатили". Во Франции жестко высказались после саммита на Аляске
08:29
 
В миреРоссияАляскаВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала