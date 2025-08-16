https://ria.ru/20250816/putin-2035753217.html
СМИ обратили внимание на необычную деталь в том, как Трамп принял Путина
Лишь два иностранных лидера ездили в бронированном лимузине Cadillac One президента США Дональда Трампа до российского лидера Владимира Путина, пишет Fox 26... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лишь два иностранных лидера ездили в бронированном лимузине Cadillac One президента США Дональда Трампа до российского лидера Владимира Путина, пишет Fox 26 News."В 2017 году Трамп ехал с Макроном в президентский дворец в Париже. Абэ ехал в президентском лимузине с Трампом во время визита на золотой курорт во Флориде", — говорится в публикации.При этом издание напомнило, что в лимузине с главой Белого дома ездил и бывший президент России Дмитрий Медведев. Однако это было в 2010 году, когда американским лидером был Барак Обама.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта.
