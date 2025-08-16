https://ria.ru/20250816/putin-2035745434.html

Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки

Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки - РИА Новости, 16.08.2025

Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки

Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T09:06:00+03:00

2025-08-16T09:06:00+03:00

2025-08-16T13:47:00+03:00

анадырь

чукотка

чукотский автономный округ

дональд трамп

владимир путин

владислав кузнецов

встреча путина и трампа на аляске

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e25d903503bcbdf34aa18fb4e2c80986.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым, сообщила пресс-служба Кремля.Глава региона рассказал о ситуации в экономике:"С сельским хозяйством тоже активно работаем, потому что считаем, что все, что мы можем сделать сами, мы должны делать сами".Со своей стороны, Путин обратил внимание на небольшое снижение сельхозпроизводства. По его словам, также в регионе нужно проложить кабельный интернет.Президент прилетел на Чукотку после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.В пятницу, до саммита России и США, он побывал в Магадане, где провел совещание по вопросам развития города, посетил новые объекты и встретился с губернатором Сергеем Носовым.

https://ria.ru/20250815/magadan-2035567895.html

анадырь

чукотка

чукотский автономный округ

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рабочая встреча Путина с губернатором Чукотки Кузнецовым Рабочая встреча Путина с губернатором Чукотки Кузнецовым 2025-08-16T09:06 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анадырь, чукотка, чукотский автономный округ, дональд трамп, владимир путин, владислав кузнецов, встреча путина и трампа на аляске, дальний восток