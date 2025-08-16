https://ria.ru/20250816/putin-2035745434.html
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки - РИА Новости, 16.08.2025
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки
Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:06:00+03:00
2025-08-16T09:06:00+03:00
2025-08-16T13:47:00+03:00
анадырь
чукотка
чукотский автономный округ
дональд трамп
владимир путин
владислав кузнецов
встреча путина и трампа на аляске
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e25d903503bcbdf34aa18fb4e2c80986.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым, сообщила пресс-служба Кремля.Глава региона рассказал о ситуации в экономике:"С сельским хозяйством тоже активно работаем, потому что считаем, что все, что мы можем сделать сами, мы должны делать сами".Со своей стороны, Путин обратил внимание на небольшое снижение сельхозпроизводства. По его словам, также в регионе нужно проложить кабельный интернет.Президент прилетел на Чукотку после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.В пятницу, до саммита России и США, он побывал в Магадане, где провел совещание по вопросам развития города, посетил новые объекты и встретился с губернатором Сергеем Носовым.
https://ria.ru/20250815/magadan-2035567895.html
анадырь
чукотка
чукотский автономный округ
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748009_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9641e675e75ac7cd9baa5a543acc64cb.jpg
Рабочая встреча Путина с губернатором Чукотки Кузнецовым
Рабочая встреча Путина с губернатором Чукотки Кузнецовым
2025-08-16T09:06
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анадырь, чукотка, чукотский автономный округ, дональд трамп, владимир путин, владислав кузнецов, встреча путина и трампа на аляске, дальний восток
Анадырь, Чукотка, Чукотский автономный округ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владислав Кузнецов, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дальний Восток