09:06 16.08.2025
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым, сообщила пресс-служба Кремля.Глава региона рассказал о ситуации в экономике:"С сельским хозяйством тоже активно работаем, потому что считаем, что все, что мы можем сделать сами, мы должны делать сами".Со своей стороны, Путин обратил внимание на небольшое снижение сельхозпроизводства. По его словам, также в регионе нужно проложить кабельный интернет.Президент прилетел на Чукотку после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.В пятницу, до саммита России и США, он побывал в Магадане, где провел совещание по вопросам развития города, посетил новые объекты и встретился с губернатором Сергеем Носовым.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава региона рассказал о ситуации в экономике:
  • показатели выглядят неплохо, Чукотка занимает второе место по промышленному производству на Дальнем Востоке;
  • регион лидирует по розничной торговле, занимает четвертое место по инвестициям в основной капитал;
  • ВВП вырос на 18,7%, у Чукотки одни из самых низких в стране показатели безработицы;
  • за два года регион закупил для перевозки пассажиров четыре новых вертолета, два еще должны поступить в сентябре;
  • растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства:
"С сельским хозяйством тоже активно работаем, потому что считаем, что все, что мы можем сделать сами, мы должны делать сами".

Со своей стороны, Путин обратил внимание на небольшое снижение сельхозпроизводства. По его словам, также в регионе нужно проложить кабельный интернет.
Президент прилетел на Чукотку после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.
В пятницу, до саммита России и США, он побывал в Магадане, где провел совещание по вопросам развития города, посетил новые объекты и встретился с губернатором Сергеем Носовым.
Путин рассказал, как изменился Магадан
