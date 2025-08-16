https://ria.ru/20250816/putin-2035721017.html
Путин по-английски пригласил Трампа в Москву
Путин по-английски пригласил Трампа в Москву - РИА Новости, 16.08.2025
Путин по-английски пригласил Трампа в Москву
Президент РФ Владимир Путин по-английски предложил президенту США Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:08:00+03:00
2025-08-16T04:08:00+03:00
2025-08-16T05:52:00+03:00
в мире
москва
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e954e2b1c773fbe51a758c45798bef4c.jpg
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по-английски предложил президенту США Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве. Лидеры стран выступили с заявлениями для прессы после завершения переговоров. "В следующий раз в Москве", - сказал Путин по-английски после заявления Трампа.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba130908adb8b559a4184eb0a322ee13.jpg
"Вполне возможно": момент с пресс-конференции, где обсуждался визит Трампа в Москву
Момент с пресс-конференции, где обсуждался возможный визит Трампа в Москву
2025-08-16T04:08
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Москва, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин по-английски пригласил Трампа в Москву
Путин по-английски предложил Трампу встретиться в следующий раз в Москве