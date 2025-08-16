https://ria.ru/20250816/putin-2035718959.html

Путин отметил регулярные визиты Уиткоффа в Россию

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. "К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф", - напомнил Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом. Российский лидер отметил, что также регулярно контактировали помощники лидеров РФ и США, главы внешнеполитических ведомств.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

