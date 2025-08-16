https://ria.ru/20250816/putin-2035716694.html
У России и США много направлений для совместной работы, заявил Путин
У России и США много направлений для совместной работы, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
У России и США много направлений для совместной работы, заявил Путин
У России и США много интересных направлений для совместной работы, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:49:00+03:00
2025-08-16T03:49:00+03:00
2025-08-16T03:49:00+03:00
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. У России и США много интересных направлений для совместной работы, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
