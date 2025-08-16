У России и США много направлений для совместной работы, заявил Путин

https://ria.ru/20250816/putin-2035716694.html

АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. У России и США много интересных направлений для совместной работы, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

