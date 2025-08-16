https://ria.ru/20250816/putin-2035710233.html
Россия заинтересована в завершении украинского конфликта, заявил Путин
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. "Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - сказал Путин об украинском конфликте.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>
