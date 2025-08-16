https://ria.ru/20250816/putin-2035709158.html

Путин назвал Россию и США близкими соседями

Путин назвал Россию и США близкими соседями - РИА Новости, 16.08.2025

Путин назвал Россию и США близкими соседями

Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, РФ и США являются близкими соседями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, РФ и США являются близкими соседями, заявил президент России Владимир Путин. "Нас разделяет только Берингов пролив, да и то - там два острова. Между российским и американским островами всего четыре километра. Мы (Россия и США - ред.) - близкие соседи. Это факт", - сказал глава российского государства в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Далее началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

