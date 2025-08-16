Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Россию и США близкими соседями
03:11 16.08.2025 (обновлено: 03:40 16.08.2025)
Путин назвал Россию и США близкими соседями
Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, РФ и США являются близкими соседями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, РФ и США являются близкими соседями, заявил президент России Владимир Путин. "Нас разделяет только Берингов пролив, да и то - там два острова. Между российским и американским островами всего четыре километра. Мы (Россия и США - ред.) - близкие соседи. Это факт", - сказал глава российского государства в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Далее началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Путин назвал Россию и США близкими соседями

Путин: Россия и США являются близкими соседями

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, РФ и США являются близкими соседями, заявил президент России Владимир Путин.
"Нас разделяет только Берингов пролив, да и то - там два острова. Между российским и американским островами всего четыре километра. Мы (Россия и США - ред.) - близкие соседи. Это факт", - сказал глава российского государства в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.
Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской
Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Далее началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Путин выразил признательность США за память о советских летчиках
