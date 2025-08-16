Рейтинг@Mail.ru
Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
03:07 16.08.2025
Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как РФ и США громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после российско-американского саммита. "Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как РФ и США громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после российско-американского саммита.
"Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской
В миреРоссияСШААляскаВладимир Путин
 
 
