https://ria.ru/20250816/putin-2035708332.html
Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин
Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин
Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как РФ и США громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:07:00+03:00
2025-08-16T03:07:00+03:00
2025-08-16T03:07:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705539_0:528:2703:2048_1920x0_80_0_0_8573c684a94ed60da86e7717ae782250.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как РФ и США громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после российско-американского саммита. "Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035707762.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9a10d3b80eee5d55227408837ff50e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин
Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин
Путин: Россия всегда будет помнить, как вместе с США громили общих врагов