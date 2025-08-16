https://ria.ru/20250816/putin-2035708332.html

Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин

Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин

16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как РФ и США громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после российско-американского саммита. "Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

