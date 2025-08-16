https://ria.ru/20250816/putin-2035707762.html
Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской
Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Значительная часть общей истории России и США связана с Аляской, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Позднее началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран. "Важно, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
