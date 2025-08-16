https://ria.ru/20250816/putin-2035707762.html

Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской

Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской - РИА Новости, 16.08.2025

Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской

Значительная часть общей истории России и США связана с Аляской, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером... РИА Новости, 16.08.2025

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Значительная часть общей истории России и США связана с Аляской, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Позднее началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран. "Важно, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события", - сказал Путин.

россия

аляска

сша

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп