Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Аляске по сей день сохраняется большой объем культурного наследия "русской Америки". "Здесь (на Аляске - ред.) по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи "русской Америки", православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
