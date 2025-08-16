https://ria.ru/20250816/putin-2035707228.html

Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске

Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске

Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил, что на Аляске по сей день сохраняется большой объем культурного наследия "русской Америки".

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Аляске по сей день сохраняется большой объем культурного наследия "русской Америки". "Здесь (на Аляске - ред.) по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи "русской Америки", православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

