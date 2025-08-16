https://ria.ru/20250816/putin-2035705325.html
Путин отметил повышение товарооборота России и США
Путин отметил повышение товарооборота России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Путин отметил повышение товарооборота России и США
С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот между Россией и Америкой начал повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот между Россией и Америкой начал повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>
