Путин отметил повышение товарооборота России и США - РИА Новости, 16.08.2025
02:55 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/putin-2035705325.html
Путин отметил повышение товарооборота России и США
С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот между Россией и Америкой начал повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот между Россией и Америкой начал повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот между Россией и Америкой начал повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>
Путин рассчитывает на развитие отношений России и США
