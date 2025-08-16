Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США на Аляске завершились
02:32 16.08.2025 (обновлено: 05:48 16.08.2025)
Переговоры России и США на Аляске завершились
Переговоры России и США на Аляске завершились - РИА Новости, 16.08.2025
Переговоры России и США на Аляске завершились
Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 16.08.2025
россия
сша
аляска
в мире
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Переговоры в Анкоридже завершились", - говорится в сообщении.Кремль также опубликовал кадры беседы двух лидеров на ногах.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
россия
сша
аляска
россия, сша, аляска, в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Аляска, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Переговоры России и США на Аляске завершились

Кремль: саммит России и США на Аляске подошел к концу

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Переговоры в Анкоридже завершились", - говорится в сообщении.
Кремль также опубликовал кадры беседы двух лидеров на ногах.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
РоссияСШААляскаВ миреВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
