Переговоры России и США на Аляске завершились
Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Переговоры в Анкоридже завершились", - говорится в сообщении.Кремль также опубликовал кадры беседы двух лидеров на ногах.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Завершение переговоров в Анкоридже
Первые кадры с Путиным после завершения переговоров
