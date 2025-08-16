https://ria.ru/20250816/putin-2035699422.html

Переговоры России и США на Аляске завершились

Переговоры России и США на Аляске завершились - РИА Новости, 16.08.2025

Переговоры России и США на Аляске завершились

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:32:00+03:00

2025-08-16T02:32:00+03:00

2025-08-16T05:48:00+03:00

россия

сша

аляска

в мире

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035725782_0:190:2995:1875_1920x0_80_0_0_bdb07baa59e4d9351e526dfb19e38efa.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Переговоры в Анкоридже завершились", - говорится в сообщении.Кремль также опубликовал кадры беседы двух лидеров на ногах.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Завершение переговоров в Анкоридже 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-16T02:32 true PT0M18S

Первые кадры с Путиным после завершения переговоров Первые кадры с Путиным после завершения переговоров 2025-08-16T02:32 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, аляска, в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске