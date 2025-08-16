https://ria.ru/20250816/putin-2035699065.html
Путин выразил надежду, что Киев не будет мешать урегулированию по Украине
Путин выразил надежду, что Киев не будет мешать урегулированию по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Путин выразил надежду, что Киев не будет мешать урегулированию по Украине
Рассчитываем, что Киев не будет предпринимать попыток препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:31:00+03:00
2025-08-16T02:31:00+03:00
2025-08-16T02:31:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695834_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_daef4d781262c45b836c2277a54d9571.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Рассчитываем, что Киев не будет предпринимать попыток препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании, заявил президент России Владимир Путин. "Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035694783.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695834_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae23f05600869d95a909feb44b74dd24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин выразил надежду, что Киев не будет мешать урегулированию по Украине
Путин: рассчитываем, что Киев не будет препятствовать прогрессу в урегулировании