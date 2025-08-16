Путин назвал взаимодействие России и США в Арктике актуальным

https://ria.ru/20250816/putin-2035695958.html
2025-08-16T02:19:00+03:00
2025-08-16T02:19:00+03:00
2025-08-16T04:02:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Взаимодействие РФ и США в Арктике актуально, заявил президент России Владимир Путин."Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
