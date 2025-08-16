https://ria.ru/20250816/putin-2035695958.html

Путин назвал взаимодействие России и США в Арктике актуальным

Путин назвал взаимодействие России и США в Арктике актуальным - РИА Новости, 16.08.2025

Путин назвал взаимодействие России и США в Арктике актуальным

Взаимодействие РФ и США в Арктике актуально, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:19:00+03:00

2025-08-16T02:19:00+03:00

2025-08-16T04:02:00+03:00

россия

сша

арктика

в мире

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035700179_73:0:3037:1667_1920x0_80_0_0_6a24b491484deddd4245731a8298f5e5.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Взаимодействие РФ и США в Арктике актуально, заявил президент России Владимир Путин."Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, арктика, в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске