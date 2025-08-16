Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал взаимодействие России и США в Арктике актуальным - РИА Новости, 16.08.2025
02:19 16.08.2025 (обновлено: 04:02 16.08.2025)
Путин назвал взаимодействие России и США в Арктике актуальным
россия
сша
арктика
в мире
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Взаимодействие РФ и США в Арктике актуально, заявил президент России Владимир Путин."Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия, сша, арктика, в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Арктика, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Взаимодействие РФ и США в Арктике актуально, заявил президент России Владимир Путин.
"Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
РоссияСШААрктикаВ миреВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
