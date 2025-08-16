Рейтинг@Mail.ru
России и США нужно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин
02:19 16.08.2025
России и США нужно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин
России и США нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. России и США нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин."В общем, нашим странам (России и США - ред.) важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - сказал глава российского государства в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, затем началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия, сша, в мире, аляска, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, В мире, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
России и США нужно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин

Путин: России и США нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. России и США нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В общем, нашим странам (России и США - ред.) важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - сказал глава российского государства в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.
Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, затем началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин заявил о назревшей встрече с Трампом
Россия США В мире Аляска Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
