России и США нужно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. России и США нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин."В общем, нашим странам (России и США - ред.) важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - сказал глава российского государства в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, затем началась пресс-конференция с участием лидеров двух стран.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

