России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин
Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:17:00+03:00
2025-08-16T02:17:00+03:00
2025-08-16T03:20:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
