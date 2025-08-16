Рейтинг@Mail.ru
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин
02:17 16.08.2025 (обновлено: 03:20 16.08.2025)
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин
Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин

Путин заявил об интересе России в долгосрочном мире на Украине

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
