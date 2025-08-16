Путин заявил, что России и США есть что предложить друг другу

https://ria.ru/20250816/putin-2035695151.html
России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях, космосе, сообщил российский президент Владимир Путин.
2025-08-16T02:17:00+03:00
2025-08-16T02:17:00+03:00
2025-08-16T02:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035690970_0:16:3368:1911_1920x0_80_0_0_b3d5eb16c8fca9842f2a148fad6a1da1.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях, космосе, сообщил российский президент Владимир Путин."Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
