Путин надеется, что итоги встречи с Трампом положат начало пути к миру - РИА Новости, 16.08.2025
02:15 16.08.2025 (обновлено: 03:20 16.08.2025)
Путин надеется, что итоги встречи с Трампом положат начало пути к миру
Путин надеется, что итоги встречи с Трампом положат начало пути к миру - РИА Новости, 16.08.2025
Путин надеется, что итоги встречи с Трампом положат начало пути к миру
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет надеяться, что достигнутые на встрече с лидером США Дональдом Трампом понимания откроют дорогу к миру на... РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет надеяться, что достигнутые на встрече с лидером США Дональдом Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине."Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к той цели и откроют дорогу к миру на Украине ", - сказал Путин.Он также выразил надежду, что договоренности по итогам саммита позволят начать движение к восстановлению отношений со Штатами."Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США", - сказал он.Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились в субботу, затем прошла пресс-конференция с участием лидеров двух стран.
Новости
Путин надеется, что итоги встречи с Трампом положат начало пути к миру

АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет надеяться, что достигнутые на встрече с лидером США Дональдом Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.
"Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к той цели и откроют дорогу к миру на Украине ", - сказал Путин.
Он также выразил надежду, что договоренности по итогам саммита позволят начать движение к восстановлению отношений со Штатами.
"Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США", - сказал он.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились в субботу, затем прошла пресс-конференция с участием лидеров двух стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
