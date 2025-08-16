Рейтинг@Mail.ru
Трамп не допустил бы конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
02:04 16.08.2025 (обновлено: 03:22 16.08.2025)
Трамп не допустил бы конфликта на Украине, заявил Путин
в мире
украина
сша
встреча путина и трампа на аляске
россия
дональд трамп
владимир путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если был глава США Дональд Трамп бы был президентом, то конфликта на Украине бы не было.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились."И сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что "если бы я был президентом, то войны бы не было". Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, украина, сша, встреча путина и трампа на аляске, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если был глава США Дональд Трамп бы был президентом, то конфликта на Украине бы не было.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились.
"И сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что "если бы я был президентом, то войны бы не было". Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это", - сказал Путин.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
В миреУкраинаСШАВстреча Путина и Трампа на АляскеРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
