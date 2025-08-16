https://ria.ru/20250816/putin-2035691140.html
Трамп не допустил бы конфликта на Украине, заявил Путин
Трамп не допустил бы конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп не допустил бы конфликта на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что если был глава США Дональд Трамп бы был президентом, то конфликта на Украине бы не было. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:04:00+03:00
2025-08-16T02:04:00+03:00
2025-08-16T03:22:00+03:00
в мире
украина
сша
встреча путина и трампа на аляске
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035690706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b33e34f910af2c74a977b03287e07889.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если был глава США Дональд Трамп бы был президентом, то конфликта на Украине бы не было.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились."И сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что "если бы я был президентом, то войны бы не было". Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035690706_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47440ce6af6223a8dc67ab7d3f01d86b.jpg
Начало пресс-конференции Путина и Трампа
Начало пресс-конференции Путина и Трампа
2025-08-16T02:04
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, встреча путина и трампа на аляске, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп не допустил бы конфликта на Украине, заявил Путин
Путин: при президентстве Трампа конфликта на Украине бы не было