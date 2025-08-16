https://ria.ru/20250816/putin-2035690521.html
Россия и США на саммите были настроены на результат, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что с обеих сторон на саммите РФ-США был настрой на результат. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с обеих сторон на саммите РФ-США был настрой на результат."Главное, что с обеих сторон был настрой на результат", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
