Путин назвал тон беседы с Трампом доверительным
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверительный тон беседы. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:02:00+03:00
2025-08-16T02:02:00+03:00
2025-08-16T03:23:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверительный тон беседы."Я бы хотел поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы", - заявил Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
