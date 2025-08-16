Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал тон беседы с Трампом доверительным - РИА Новости, 16.08.2025
02:02 16.08.2025 (обновлено: 03:23 16.08.2025)
Путин назвал тон беседы с Трампом доверительным
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверительный тон беседы.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверительный тон беседы."Я бы хотел поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы", - заявил Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверительный тон беседы.
"Я бы хотел поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы", - заявил Путин.
Заголовок открываемого материала