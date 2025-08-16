https://ria.ru/20250816/putin-2035689977.html

Путин назвал тон беседы с Трампом доверительным

Путин назвал тон беседы с Трампом доверительным - РИА Новости, 16.08.2025

Путин назвал тон беседы с Трампом доверительным

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверительный тон беседы. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:02:00+03:00

2025-08-16T02:02:00+03:00

2025-08-16T03:23:00+03:00

владимир путин

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035673027_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_32028ca9a88a3ce520ab4e3c518aae17.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверительный тон беседы."Я бы хотел поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы", - заявил Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске