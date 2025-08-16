https://ria.ru/20250816/putin-2035689830.html
Трамп хочет помочь разрешить украинский кризис, заявил Путин
Трамп хочет помочь разрешить украинский кризис, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп хочет помочь разрешить украинский кризис, заявил Путин
Россия видит желание администрации президента США Дональда Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, желание вникнуть в суть и понять его истоки,... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:01:00+03:00
2025-08-16T02:01:00+03:00
2025-08-16T03:24:00+03:00
в мире
россия
встреча путина и трампа на аляске
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_e601d216db638a2c3de3a46f27bb090e.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Россия видит желание администрации президента США Дональда Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, желание вникнуть в суть и понять его истоки, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_37394b5f6744be2df9635d99454b6c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, встреча путина и трампа на аляске, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп хочет помочь разрешить украинский кризис, заявил Путин
Путин: Трамп желает содействовать разрешению украинского кризиса