Трамп хочет помочь разрешить украинский кризис, заявил Путин

Россия видит желание администрации президента США Дональда Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, желание вникнуть в суть и понять его истоки,... РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Россия видит желание администрации президента США Дональда Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, желание вникнуть в суть и понять его истоки, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

