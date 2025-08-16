https://ria.ru/20250816/putin-2035688923.html
Путин поблагодарил Трампа за предложение приехать на Аляску
Путин поблагодарил Трампа за предложение приехать на Аляску
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за предложение приехать на Аляску."Хотел бы ещё раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
