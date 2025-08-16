https://ria.ru/20250816/putin-2035688760.html
Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере
Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере - РИА Новости, 16.08.2025
Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере
Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:55:00+03:00
2025-08-16T01:55:00+03:00
2025-08-16T01:59:00+03:00
в мире
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686086_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_d0a83565c3c4caf002c5c6d4cd090e81.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере."Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/ssha-2035689310.html
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686086_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_c86bd51501303f49668939a0fd15ff5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере
Путин: переговоры с Трампом пошли в конструктивной атмосфере