01:55 16.08.2025 (обновлено: 01:59 16.08.2025)
Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере
Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере."Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.
"Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом
