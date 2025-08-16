https://ria.ru/20250816/putin-2035688760.html

Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере

Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере - РИА Новости, 16.08.2025

Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T01:55:00+03:00

2025-08-16T01:55:00+03:00

2025-08-16T01:59:00+03:00

в мире

россия

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686086_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_d0a83565c3c4caf002c5c6d4cd090e81.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере."Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/ssha-2035689310.html

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске