Путин и Трамп вышли к прессе после переговоров на Аляске
01:54 16.08.2025 (обновлено: 03:25 16.08.2025)
Путин и Трамп вышли к прессе после переговоров на Аляске
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе по итогам переговоров, которые состоялись на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе по итогам переговоров, которые состоялись на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
аляска
сша
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе по итогам переговоров, которые состоялись на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
