Путин и Трамп вышли к прессе после переговоров на Аляске
Путин и Трамп вышли к прессе после переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Путин и Трамп вышли к прессе после переговоров на Аляске
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе по итогам переговоров, которые состоялись на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе по итогам переговоров, которые состоялись на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
