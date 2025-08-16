https://ria.ru/20250816/putin-2035684735.html

Встреча на Аляске стала самой долгой для Путина и Трампа, пишет Bloomberg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске стали самой продолжительной двусторонней встречей двух лидеров, передает агентство Bloomberg."Переговоры между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите на Аляске завершились после более чем двух с половиной часов, что стало их самой продолжительной личной встречей", - говорится в публикации агентства.Ранее завершились переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе.Telegram-канал Кремля сообщил, что пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске скоро начнется.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

