Пресс-конференция Путина и Трампа может начаться раньше, сообщил Fox News
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Пресс-конференция президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может начаться на час раньше, чем ожидалось изначально, сообщает телеканал Fox News."Пресс-конференция состоится гораздо раньше, примерно на час и десять минут раньше, чем предполагалось", - сообщил ведущий в эфире телеканала.Немногим позднее корреспондент телеканала в прямом эфире заявил, что пресс-конференция президентов может начаться уже в ближайшие минуты."Мне сообщили, что пресс-конференция может начаться уже через десять минут. Это было сказано примерно десять минут назад, все произошло довольно внезапно", - сообщила корреспондент телеканала в прямом эфире.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
