Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Сербии в России высказался о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/putin-2035676991.html
Экс-посол Сербии в России высказался о переговорах Путина и Трампа
Экс-посол Сербии в России высказался о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Экс-посол Сербии в России высказался о переговорах Путина и Трампа
Важные соглашения или начальные точки для важных соглашений могут быть обозначены в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента США... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:02:00+03:00
2025-08-16T01:02:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
славенко терзич
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_128:0:3767:2047_1920x0_80_0_0_1ace3e0a46957c6d2a856f45691b134c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Важные соглашения или начальные точки для важных соглашений могут быть обозначены в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, заявил РИА Новости экс-посол Сербии в Москве Славенко Терзич. "Здесь будут важные соглашения или будут обозначены начальные точки для соглашений... Это значит, что по некоторым вопросам, которые сегодня будут подняты, продолжатся дипломатические консультации, и возможно, некоторые соглашения будут достигнуты на следующей встрече, например, на территории России", - сказал РИА Новости Терзич. По его словам, данная встреча очень важна прежде всего для российско-американских отношений, но если отношения РФ и США будут лучше, "будет хорошо для всего мира". При этом он не ожидает "радикальных новостей" по украинскому вопросу, но считает, что у Москвы и Вашингтона немало важных моментов, требующих обсуждения, например, регулирование отношений в Арктике. "Думаю, в центре внимания - российско-американские политические и экономические отношения, и, вероятно, некий вводный разговор о разграничении сфер влияния в мире", - добавил Терзич. На вопрос, с какой прошлой встречей лидеров России или Советского Союза и США он мог бы сравнить саммит Путина и Трампа, Терзич ответил, что сравнивать с Тегераном или Ялтой было бы преувеличением, потому что это не тот формат, но без сомнений это очень важная встреча двух очень значимых мировых лидеров. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/memkoin-2035676603.html
https://ria.ru/20250816/tramp-2035671251.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_519:0:3248:2047_1920x0_80_0_0_fc6d0827085b3d1f8696764a1f0569a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, славенко терзич, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Москва, Славенко Терзич, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Экс-посол Сербии в России высказался о переговорах Путина и Трампа

Терзич: Путин и Трамп могут обозначить начальные точки для важных соглашений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Важные соглашения или начальные точки для важных соглашений могут быть обозначены в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, заявил РИА Новости экс-посол Сербии в Москве Славенко Терзич.
"Здесь будут важные соглашения или будут обозначены начальные точки для соглашений... Это значит, что по некоторым вопросам, которые сегодня будут подняты, продолжатся дипломатические консультации, и возможно, некоторые соглашения будут достигнуты на следующей встрече, например, на территории России", - сказал РИА Новости Терзич.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске
00:57
По его словам, данная встреча очень важна прежде всего для российско-американских отношений, но если отношения РФ и США будут лучше, "будет хорошо для всего мира".
При этом он не ожидает "радикальных новостей" по украинскому вопросу, но считает, что у Москвы и Вашингтона немало важных моментов, требующих обсуждения, например, регулирование отношений в Арктике.
"Думаю, в центре внимания - российско-американские политические и экономические отношения, и, вероятно, некий вводный разговор о разграничении сфер влияния в мире", - добавил Терзич.
На вопрос, с какой прошлой встречей лидеров России или Советского Союза и США он мог бы сравнить саммит Путина и Трампа, Терзич ответил, что сравнивать с Тегераном или Ялтой было бы преувеличением, потому что это не тот формат, но без сомнений это очень важная встреча двух очень значимых мировых лидеров.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. 15 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Меню рабочего завтрака Путина и Трампа пока не огласили
00:31
 
В миреРоссияСШАМоскваСлавенко ТерзичВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала