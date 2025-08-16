https://ria.ru/20250816/putin-2035671117.html
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ - РИА Новости, 16.08.2025
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ
Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно. "Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продолжаются уже более полутора часов, и это может иметь значение. Ранее на этой неделе Трамп заявил журналистам, что через несколько минут узнает, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира. Он также сказал, что "уйдет", если всё пойдет не так", - сообщает британский телеканал Sky News. Такого же мнения придерживается американский телеканал CNN, указывая на важность того, что встреча продолжается. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ
