Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ - РИА Новости, 16.08.2025
00:30 16.08.2025 (обновлено: 03:28 16.08.2025)
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ - РИА Новости, 16.08.2025
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ
Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
сша
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно. "Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продолжаются уже более полутора часов, и это может иметь значение. Ранее на этой неделе Трамп заявил журналистам, что через несколько минут узнает, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира. Он также сказал, что "уйдет", если всё пойдет не так", - сообщает британский телеканал Sky News. Такого же мнения придерживается американский телеканал CNN, указывая на важность того, что встреча продолжается. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
аляска
сша
в мире, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, сша
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США
Встреча Путина и Трампа идет успешно, пишут западные СМИ

Sky News увидел признаки того, что встреча Путина и Трампа идет успешно

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно.
"Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продолжаются уже более полутора часов, и это может иметь значение. Ранее на этой неделе Трамп заявил журналистам, что через несколько минут узнает, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира. Он также сказал, что "уйдет", если всё пойдет не так", - сообщает британский телеканал Sky News.
Такого же мнения придерживается американский телеканал CNN, указывая на важность того, что встреча продолжается.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
