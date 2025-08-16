Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов
00:16 16.08.2025
Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные отношения, это могут сделать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Существует реальная возможность сделать текущие международные отношения более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать", - написал Ульянов в соцсети X.При этом ЕС и Украина, вероятнее всего, продолжат усилия по срывам "положительных трендов", полагает он и выражает надежду, что их и дальше будут игнорировать.
в мире, россия, вена, сша, встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные отношения, это могут сделать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
"Существует реальная возможность сделать текущие международные отношения более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать", - написал Ульянов в соцсети X.
При этом ЕС и Украина, вероятнее всего, продолжат усилия по срывам "положительных трендов", полагает он и выражает надежду, что их и дальше будут игнорировать.
