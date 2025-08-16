https://ria.ru/20250816/putin-2035668346.html
Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов
Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов - РИА Новости, 16.08.2025
Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:16:00+03:00
2025-08-16T00:16:00+03:00
2025-08-16T03:28:00+03:00
в мире
россия
вена
сша
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_128:0:3767:2047_1920x0_80_0_0_1ace3e0a46957c6d2a856f45691b134c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные отношения, это могут сделать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Существует реальная возможность сделать текущие международные отношения более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать", - написал Ульянов в соцсети X.При этом ЕС и Украина, вероятнее всего, продолжат усилия по срывам "положительных трендов", полагает он и выражает надежду, что их и дальше будут игнорировать.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
вена
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_519:0:3248:2047_1920x0_80_0_0_fc6d0827085b3d1f8696764a1f0569a1.jpg
Новые кадры встречи Путина и Трампа
Новые кадры встречи Путина и Трампа
2025-08-16T00:16
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, сша, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Вена, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов
Ульянов: у Путина и Трампа есть шанс оздоровить международные отношения