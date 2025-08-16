https://ria.ru/20250816/putin-2035668346.html

Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов

Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов - РИА Новости, 16.08.2025

Путин и Трамп могут оздоровить международные отношения, считает Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T00:16:00+03:00

2025-08-16T00:16:00+03:00

2025-08-16T03:28:00+03:00

в мире

россия

вена

сша

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_128:0:3767:2047_1920x0_80_0_0_1ace3e0a46957c6d2a856f45691b134c.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные отношения, это могут сделать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Существует реальная возможность сделать текущие международные отношения более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать", - написал Ульянов в соцсети X.При этом ЕС и Украина, вероятнее всего, продолжат усилия по срывам "положительных трендов", полагает он и выражает надежду, что их и дальше будут игнорировать.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

россия

вена

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новые кадры встречи Путина и Трампа Новые кадры встречи Путина и Трампа 2025-08-16T00:16 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вена, сша, встреча путина и трампа на аляске