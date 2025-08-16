Премьер Дании раскритиковала Нетаньяху

https://ria.ru/20250816/premer-2035788066.html

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обрушилась с критикой на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав его "проблемой" и выразив мнение, что для Израиля будет лучше, если он не будет возглавлять страну. "Да", - заявила Фредериксен в интервью датской газете Jyllands-Posten, отвечая на вопрос о том, считает ли она, что для Израиля было бы лучше, если бы Нетаньяху больше не занимал пост премьера страны.По её словам, нынешнее израильское правительство работает "против интересов" Израиля. "Нетаньяху сейчас сам по себе является проблемой... Невооруженным глазом видно, что нам очень, очень трудно повлиять на то, что происходит в Израиле... На наш взгляд, это правительство заходит слишком далеко", - добавила датский премьер. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы обеспечить периметр безопасности и передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".

