В России потушили 30 природных пожаров за сутки

В России потушили 30 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 16.08.2025

В России потушили 30 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы потушили 30 лесных возгораний площадью 149 гектаров по всей России за сутки, сообщает в субботу Авиалесоохрана.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 30 лесных возгораний площадью 149 гектаров по всей России за сутки, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 149 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ был 41 лесной пожар на площади около 2,5 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 18 пожаров на площади более 1,8 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.

