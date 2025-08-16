https://ria.ru/20250816/pozhary-2035746464.html
В России потушили 30 природных пожаров за сутки
В России потушили 30 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 16.08.2025
В России потушили 30 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили 30 лесных возгораний площадью 149 гектаров по всей России за сутки, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:15:00+03:00
2025-08-16T09:15:00+03:00
2025-08-16T09:15:00+03:00
происшествия
россия
республика тыва
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/76/1557177606_0:52:1119:681_1920x0_80_0_0_435ba65a13c89a2e1773109c96fe1179.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 30 лесных возгораний площадью 149 гектаров по всей России за сутки, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 149 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ был 41 лесной пожар на площади около 2,5 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 18 пожаров на площади более 1,8 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
россия
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/76/1557177606_72:0:1047:731_1920x0_80_0_0_a18eb31d4f73c2bfb8e96a7b2feecd55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика тыва, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 30 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 149 га