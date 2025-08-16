https://ria.ru/20250816/pozhar-2035836286.html
В Новой Москве загорелся склад
В Новой Москве загорелся склад - РИА Новости, 16.08.2025
В Новой Москве загорелся склад
Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:05:00+03:00
2025-08-16T23:05:00+03:00
2025-08-16T23:05:00+03:00
происшествия
щербинка
новая москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербинка, Люблинская улица, дом 10. Происходит загорание одного не эксплуатируемого строения и рядом расположенного складского помещения", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.
https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034965185.html
щербинка
новая москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щербинка, новая москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Щербинка, Новая Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новой Москве загорелся склад
Неэксплуатируемое строение и склад горят в Щербинке в Новой Москве