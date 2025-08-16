https://ria.ru/20250816/pozhar-2035836286.html

В Новой Москве загорелся склад

16.08.2025

Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербинка, Люблинская улица, дом 10. Происходит загорание одного не эксплуатируемого строения и рядом расположенного складского помещения", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.

