Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве загорелся склад - РИА Новости, 16.08.2025
23:05 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/pozhar-2035836286.html
В Новой Москве загорелся склад
В Новой Москве загорелся склад - РИА Новости, 16.08.2025
В Новой Москве загорелся склад
Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:05:00+03:00
2025-08-16T23:05:00+03:00
происшествия
щербинка
новая москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербинка, Люблинская улица, дом 10. Происходит загорание одного не эксплуатируемого строения и рядом расположенного складского помещения", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.
https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034965185.html
щербинка
новая москва
россия
происшествия, щербинка, новая москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Щербинка, Новая Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новой Москве загорелся склад

Неэксплуатируемое строение и склад горят в Щербинке в Новой Москве

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Fotolia / Wellphoto
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербинка, Люблинская улица, дом 10. Происходит загорание одного не эксплуатируемого строения и рядом расположенного складского помещения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.
Пожар в здании администрации в городском округе Щелково - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Щелково
13 августа, 11:21
 
ПроисшествияЩербинкаНовая МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
