В Подмосковье загорелся мусор на открытой площадке

2025-08-16T13:56:00+03:00

2025-08-16T13:56:00+03:00

2025-08-16T14:31:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание мусора на открытой площадке в Подмосковье на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области. "На 26 километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе произошло возгорание мусора. В настоящий момент площадь горения составляет 2000 квадратов", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован. К тушению привлечены 30 человек и семь единиц техники.

