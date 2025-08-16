https://ria.ru/20250816/pozhar-2035778833.html
В Подмосковье загорелся мусор на открытой площадке
2025-08-16T13:56:00+03:00
2025-08-16T13:56:00+03:00
2025-08-16T14:31:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035783890_21:0:1219:674_1920x0_80_0_0_3aa70969a63437cb922f45413a6a7cae.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание мусора на открытой площадке в Подмосковье на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области. "На 26 километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе произошло возгорание мусора. В настоящий момент площадь горения составляет 2000 квадратов", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован. К тушению привлечены 30 человек и семь единиц техники.
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
