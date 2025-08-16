Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся мусор на открытой площадке - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 16.08.2025 (обновлено: 14:31 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/pozhar-2035778833.html
В Подмосковье загорелся мусор на открытой площадке
В Подмосковье загорелся мусор на открытой площадке - РИА Новости, 16.08.2025
В Подмосковье загорелся мусор на открытой площадке
Пожарные ликвидируют возгорание мусора на открытой площадке в Подмосковье на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:56:00+03:00
2025-08-16T14:31:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035783890_21:0:1219:674_1920x0_80_0_0_3aa70969a63437cb922f45413a6a7cae.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание мусора на открытой площадке в Подмосковье на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области. "На 26 километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе произошло возгорание мусора. В настоящий момент площадь горения составляет 2000 квадратов", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован. К тушению привлечены 30 человек и семь единиц техники.
https://ria.ru/20250421/pozhar-2012612317.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035783890_320:0:1219:674_1920x0_80_0_0_3ecdc76293779f38e70dae1ce9b12ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелся мусор на открытой площадке

На 26-м км Каширского шоссе в Подмосковье горит мусор на двух тысячах квадратов

© МЧС Московской области/TelegramСотрудники МЧС России локализовали пожар на открытой площадке на 26 километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на открытой площадке на 26 километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© МЧС Московской области/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание мусора на открытой площадке в Подмосковье на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области.
"На 26 километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе произошло возгорание мусора. В настоящий момент площадь горения составляет 2000 квадратов", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.
К тушению привлечены 30 человек и семь единиц техники.
Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон
21 апреля, 20:39
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала