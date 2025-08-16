https://ria.ru/20250816/pozhar-2035767784.html
В Ярославле три тягача и три полуприцепа сгорели при пожаре
В Ярославле три тягача и три полуприцепа сгорели при пожаре
В Ярославле три тягача и три полуприцепа сгорели при пожаре
Три тягача и три полуприцепа уничтожены при пожаре на автостоянке в Ярославле, еще один тягач и два полуприцепа повреждены, сообщило ГУМЧС по Ярославской...
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Три тягача и три полуприцепа уничтожены при пожаре на автостоянке в Ярославле, еще один тягач и два полуприцепа повреждены, сообщило ГУМЧС по Ярославской области. Сообщается, что пожар возник на автостоянке на улице Выставочной в Ярославле в 02.20 мск в субботу. "Поступило сообщение о загорании грузовых автомобилей… В результате пожара уничтожены три тягача, три полуприцепа на площади 150 квадратных метров, поврежден один тягач, повреждены два полуприцепа на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ликвидация пожара была объявлена в 05.01 мск.
В Ярославле три тягача и три полуприцепа сгорели при пожаре
В Ярославле при пожаре на автостоянке сгорели три тягача и три полуприцепа