В Ярославле три тягача и три полуприцепа сгорели при пожаре - РИА Новости, 16.08.2025
12:20 16.08.2025 (обновлено: 13:00 16.08.2025)
В Ярославле три тягача и три полуприцепа сгорели при пожаре
происшествия
ярославль
ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Три тягача и три полуприцепа уничтожены при пожаре на автостоянке в Ярославле, еще один тягач и два полуприцепа повреждены, сообщило ГУМЧС по Ярославской области. Сообщается, что пожар возник на автостоянке на улице Выставочной в Ярославле в 02.20 мск в субботу. "Поступило сообщение о загорании грузовых автомобилей… В результате пожара уничтожены три тягача, три полуприцепа на площади 150 квадратных метров, поврежден один тягач, повреждены два полуприцепа на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ликвидация пожара была объявлена в 05.01 мск.
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Три тягача и три полуприцепа уничтожены при пожаре на автостоянке в Ярославле, еще один тягач и два полуприцепа повреждены, сообщило ГУМЧС по Ярославской области.
Сообщается, что пожар возник на автостоянке на улице Выставочной в Ярославле в 02.20 мск в субботу.
"Поступило сообщение о загорании грузовых автомобилей… В результате пожара уничтожены три тягача, три полуприцепа на площади 150 квадратных метров, поврежден один тягач, повреждены два полуприцепа на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара была объявлена в 05.01 мск.
Кадры начала пожара на стоянке во Владивостоке, где сгорели более 20 машин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Более 20 сгоревших во Владивостоке авто не подлежат восстановлению
24 марта, 05:27
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская область
 
 
