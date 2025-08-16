https://ria.ru/20250816/postradavshie-2035799277.html
Мурашко лично контролирует помощь пострадавшим в ЧП в Рязанской области
Мурашко лично контролирует помощь пострадавшим в ЧП в Рязанской области - РИА Новости, 16.08.2025
Мурашко лично контролирует помощь пострадавшим в ЧП в Рязанской области
Оказание помощи пострадавшим при ЧП в Рязанской области держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил журналистам его... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Оказание помощи пострадавшим при ЧП в Рязанской области держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил журналистам его помощник Алексей Кузнецов. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечалось, что на территории Шиловского района Рязанской области введен режим ЧС. "Оказание помощи пострадавшим держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - рассказал Кузнецов.
Мурашко лично контролирует помощь пострадавшим в ЧП в Рязанской области
