Мурашко лично контролирует помощь пострадавшим в ЧП в Рязанской области

Мурашко лично контролирует помощь пострадавшим в ЧП в Рязанской области

2025-08-16T16:43:00+03:00

здоровье - общество

рязанская область

россия

шиловский район

михаил мурашко

алексей кузнецов

павел малков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Оказание помощи пострадавшим при ЧП в Рязанской области держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил журналистам его помощник Алексей Кузнецов. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечалось, что на территории Шиловского района Рязанской области введен режим ЧС. "Оказание помощи пострадавшим держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - рассказал Кузнецов.

