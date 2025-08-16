Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США направили на Карибы атомную подлодку для борьбы с наркокартелями
15:06 16.08.2025
СМИ: США направили на Карибы атомную подлодку для борьбы с наркокартелями
СМИ: США направили на Карибы атомную подлодку для борьбы с наркокартелями
СМИ: США направили на Карибы атомную подлодку для борьбы с наркокартелями
США направляют в воды Латинской Америки и Карибского бассейна более четырех тысяч военных, атомную ударную подводную лодку, разведывательный самолет, эсминцы и...
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США направляют в воды Латинской Америки и Карибского бассейна более четырех тысяч военных, атомную ударную подводную лодку, разведывательный самолет, эсминцы и ракетный крейсер для борьбы с наркокартелями, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американского минобороны. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет не стал исключать возможность американских воздушных атак, ударов беспилотников или иного применения силы против картелей на территории Мексики в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с организованной преступностью. "Вооруженные силы США направляют более четырех тысяч морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках нарастающих усилий по борьбе с наркокартелями... В рамках миссии Южному командованию ВС США также будут переданы атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер", - говорится в сообщении. По данным источника телеканала, дополнительные ресурсы направлены на "борьбу с угрозами национальной безопасности США" со стороны наркотеррористических организаций в регионе. Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически отвергла возможность военного вмешательства США в дела Мексики. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро заявил, что поддерживает антинаркотическую политику президента США Дональда Трампа, но подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере возможно только при условии уважения национального суверенитета.
СМИ: США направили на Карибы атомную подлодку для борьбы с наркокартелями

CNN: США направляют в Карибский бассейн атомную подлодку для борьбы с картелями

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США направляют в воды Латинской Америки и Карибского бассейна более четырех тысяч военных, атомную ударную подводную лодку, разведывательный самолет, эсминцы и ракетный крейсер для борьбы с наркокартелями, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американского минобороны.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет не стал исключать возможность американских воздушных атак, ударов беспилотников или иного применения силы против картелей на территории Мексики в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с организованной преступностью.
"Вооруженные силы США направляют более четырех тысяч морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках нарастающих усилий по борьбе с наркокартелями... В рамках миссии Южному командованию ВС США также будут переданы атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер", - говорится в сообщении.
По данным источника телеканала, дополнительные ресурсы направлены на "борьбу с угрозами национальной безопасности США" со стороны наркотеррористических организаций в регионе.
Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически отвергла возможность военного вмешательства США в дела Мексики. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро заявил, что поддерживает антинаркотическую политику президента США Дональда Трампа, но подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере возможно только при условии уважения национального суверенитета.
