В США указали на необычный жест Трампа в адрес Путина
Президент США Дональд Трамп совершил необычный жест, пригласив президента России Владимира Путина к себе в автомобиль, пишет CNN. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:38:00+03:00
2025-08-16T04:38:00+03:00
2025-08-16T07:08:00+03:00
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил необычный жест, пригласив президента России Владимира Путина к себе в автомобиль, пишет CNN.“Решение Трампа, который управляет крупнейшей в мире экономикой и самой мощной армией, принять Путина у себя подрывает попытки дипломатически изолировать Россию так, как никакой другой лидер сделать не смог бы. Это стало яснее, когда Путин сел в бронированный автомобиль Трампа — необычный жест, который, казалось, мгновенно продемонстрировал возвращение российского лидера к мировой дипломатии” — сказал он.Как подчеркнул телеканал, саммит на Аляске стал дипломатической победой для Москвы.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
