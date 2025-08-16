Рейтинг@Mail.ru
В США указали на необычный жест Трампа в адрес Путина
04:38 16.08.2025 (обновлено: 07:08 16.08.2025)
В США указали на необычный жест Трампа в адрес Путина
В США указали на необычный жест Трампа в адрес Путина
Президент США Дональд Трамп совершил необычный жест, пригласив президента России Владимира Путина к себе в автомобиль, пишет CNN. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил необычный жест, пригласив президента России Владимира Путина к себе в автомобиль, пишет CNN.“Решение Трампа, который управляет крупнейшей в мире экономикой и самой мощной армией, принять Путина у себя подрывает попытки дипломатически изолировать Россию так, как никакой другой лидер сделать не смог бы. Это стало яснее, когда Путин сел в бронированный автомобиль Трампа — необычный жест, который, казалось, мгновенно продемонстрировал возвращение российского лидера к мировой дипломатии” — сказал он.Как подчеркнул телеканал, саммит на Аляске стал дипломатической победой для Москвы.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил необычный жест, пригласив президента России Владимира Путина к себе в автомобиль, пишет CNN.
“Решение Трампа, который управляет крупнейшей в мире экономикой и самой мощной армией, принять Путина у себя подрывает попытки дипломатически изолировать Россию так, как никакой другой лидер сделать не смог бы. Это стало яснее, когда Путин сел в бронированный автомобиль Трампа — необычный жест, который, казалось, мгновенно продемонстрировал возвращение российского лидера к мировой дипломатии” — сказал он.
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
Как подчеркнул телеканал, саммит на Аляске стал дипломатической победой для Москвы.
Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
"Попытки провалились": СМИ рассказали, чем закончился саммит на Аляске
