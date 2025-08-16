Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС обсудят итоги переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
10:16 16.08.2025
Постпреды ЕС обсудят итоги переговоров Путина и Трампа
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на неформальном совещании в режиме видеоконференции обсудят в субботу ситуацию вокруг украинского конфликта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в повестке заседания, опубликованной накануне вечером. "Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на неформальном совещании в режиме видеоконференции обсудят в субботу ситуацию вокруг украинского конфликта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в повестке заседания, опубликованной накануне вечером.
"Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Источник: Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о встрече с Путиным
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
