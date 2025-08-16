https://ria.ru/20250816/peregovory-2035754299.html
Постпреды ЕС обсудят итоги переговоров Путина и Трампа
Постпреды ЕС обсудят итоги переговоров Путина и Трампа
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на неформальном совещании в режиме видеоконференции обсудят в субботу ситуацию вокруг украинского конфликта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в повестке заседания, опубликованной накануне вечером. "Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
