Постпреды ЕС обсудят итоги переговоров Путина и Трампа

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на неформальном совещании в режиме видеоконференции обсудят в субботу ситуацию вокруг украинского конфликта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в повестке заседания, опубликованной накануне вечером. "Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.

