https://ria.ru/20250816/peregovory-2035729633.html

На Кубе оценили итоги встречи Путина и Трампа

На Кубе оценили итоги встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

На Кубе оценили итоги встречи Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T05:00:00+03:00

2025-08-16T05:00:00+03:00

2025-08-16T05:00:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711340_0:90:1631:1008_1920x0_80_0_0_b496e466cc6f94064839045b6cd38616.jpg

ГАВАНА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на Украине и были отмечены символичными моментами, поделился мнением с РИА Новости профессор Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа (ISRI) на Кубе Йосмани Фернандес Пачеко. "С точки зрения символизма, поездка президента Путина в президентском автомобиле Трампа - это жест дипломатии и близости, который уже предвосхищал атмосферу уважения на встрече, в дополнение к рукопожатию, словам и жестам, которыми они обменялись при приветствии", - рассказал Фернандес Пачеко. По словам эксперта, важно, что в заявлениях обоих лидеров по итогам переговоров прозвучали термины "достижение мира" и "решение конфликта". В этом смысле, по его словам, диалог оказался плодотворным и конструктивным для определения более чёткой и конкретной "дорожной карты" в отношении ситуации на Украине. "Путин также совершил значимое действие, связывающее его с историей, корнями и опорами русской души, - пообщался с представителем Православной церкви на Аляске. Она служит мостом и связующим звеном между двумя странами, религиозно и традиционно соединяет российский и американский народы. Следует отметить и благодарность президента за сохранение кладбища, где находятся останки советских воинов, на той военной базе", - добавил Фернандес Пачеко. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/tramp-2035725371.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров