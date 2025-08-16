https://ria.ru/20250816/peregovory-2035718240.html
Дмитриев оценил диалог между Россией и США
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что состоялся позитивный и конструктивный диалог."Состоялся очень позитивный, конструктивный диалог", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Дмитриев по итогам встречи Путина и Трампа заявил, что состоялся позитивный и конструктивный диалог.
Он также подчеркнул важность того, что президент США отметил значимый потенциал в экономической сфере между Москвой и Вашингтоном.
