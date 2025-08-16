https://ria.ru/20250816/peregovory-2035718240.html

Дмитриев оценил диалог между Россией и США

Дмитриев оценил диалог между Россией и США - РИА Новости, 16.08.2025

Дмитриев оценил диалог между Россией и США

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам встречи президента... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T03:57:00+03:00

2025-08-16T03:57:00+03:00

2025-08-16T05:57:00+03:00

россия

сша

в мире

кирилл дмитриев

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720431_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_727fa35ee3e712fc5b0e531b1ed76772.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что состоялся позитивный и конструктивный диалог."Состоялся очень позитивный, конструктивный диалог", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Позитивный диалог": Дмитриев о результатах встречи Путина и Трампа Дмитриев по итогам встречи Путина и Трампа заявил, что состоялся позитивный и конструктивный диалог. Он также подчеркнул важность того, что президент США отметил значимый потенциал в экономической сфере между Москвой и Вашингтоном. 2025-08-16T03:57 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске