https://ria.ru/20250816/peregovory-2035679094.html

Переговоры президентов России и США в узком составе завершились

Переговоры президентов России и США в узком составе завершились - РИА Новости, 16.08.2025

Переговоры президентов России и США в узком составе завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T01:15:00+03:00

2025-08-16T01:15:00+03:00

2025-08-16T01:32:00+03:00

аляска

встреча путина и трампа на аляске

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035678434_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b0cee26f6c180fd5e8e1d5d64f0ebee3.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Переговоры в узком составе завершились", — говорится в публикации.Беседа продолжалась 2 часа 45 минут.Российско-американский саммит начался в пятницу. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/uspekh-2035673552.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, встреча путина и трампа на аляске, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп