Переговоры президентов России и США в узком составе завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Переговоры в узком составе завершились", — говорится в публикации.Беседа продолжалась 2 часа 45 минут.Российско-американский саммит начался в пятницу. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
