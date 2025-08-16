https://ria.ru/20250816/peregovory-2035665643.html
Сенатор: переговоры Путина и Трампа могут сформировать новый миропорядок
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом с большой вероятностью станут прологом к формированию нового миропорядка, заявила РИА Новости сенатор РФ Наталия Косихина. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. "Начало переговоров между президентом Путиным и Трампом - это, безусловно, знаковое событие, которое с большой долей вероятности станет прологом к формированию нового миропорядка", - сказала РИА Новости Косихина. По словам сенатора, тот факт, что общение между лидерами государств длится уже больше часа, "говорит о серьезности намерений сторон найти точки соприкосновения и наметить пути дальнейшего взаимодействия". "Уверена, что переговоры продлятся ещё не один час, и их итог, несомненно, войдёт во все учебники истории", - подчеркнула парламентарий.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
