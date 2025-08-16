Рейтинг@Mail.ru
Сенатор: переговоры Путина и Трампа могут сформировать новый миропорядок - РИА Новости, 16.08.2025
00:00 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/peregovory-2035665643.html
Сенатор: переговоры Путина и Трампа могут сформировать новый миропорядок
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом с большой вероятностью станут прологом к формированию нового миропорядка, заявила РИА Новости сенатор РФ Наталия Косихина. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. "Начало переговоров между президентом Путиным и Трампом - это, безусловно, знаковое событие, которое с большой долей вероятности станет прологом к формированию нового миропорядка", - сказала РИА Новости Косихина. По словам сенатора, тот факт, что общение между лидерами государств длится уже больше часа, "говорит о серьезности намерений сторон найти точки соприкосновения и наметить пути дальнейшего взаимодействия". "Уверена, что переговоры продлятся ещё не один час, и их итог, несомненно, войдёт во все учебники истории", - подчеркнула парламентарий.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Сенатор: переговоры Путина и Трампа могут сформировать новый миропорядок

Косихина: встреча Путина и Трампа на Аляске может сформировать новый миропорядок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом с большой вероятностью станут прологом к формированию нового миропорядка, заявила РИА Новости сенатор РФ Наталия Косихина.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
"Начало переговоров между президентом Путиным и Трампом - это, безусловно, знаковое событие, которое с большой долей вероятности станет прологом к формированию нового миропорядка", - сказала РИА Новости Косихина.
По словам сенатора, тот факт, что общение между лидерами государств длится уже больше часа, "говорит о серьезности намерений сторон найти точки соприкосновения и наметить пути дальнейшего взаимодействия".
"Уверена, что переговоры продлятся ещё не один час, и их итог, несомненно, войдёт во все учебники истории", - подчеркнула парламентарий.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В Совфеде заявили, что Путин и Трамп готовы к открытому диалогу
Вчера, 23:36
 
