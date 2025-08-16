https://ria.ru/20250816/otnosheniya-2035685625.html

Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений России и США

Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений России и США - РИА Новости, 16.08.2025

Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений России и США

Посол России в США Александр Дарчиев выразил надежду на то, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс к нормализации российско-американских... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T01:43:00+03:00

2025-08-16T01:43:00+03:00

2025-08-16T01:50:00+03:00

россия

сша

в мире

аляска

александр дарчиев

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев выразил надежду на то, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс к нормализации российско-американских отношений."Президенты (России и США - ред.) уже дали импульс добиваться нормализации, надеюсь, после этого саммита последует импульс ускориться с этой работой" - сказал посол журналисту "России 1" Павлу Зарубину .Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/ssha-2035685225.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, аляска, александр дарчиев, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске