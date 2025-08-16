https://ria.ru/20250816/otnosheniya-2035685625.html
Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений России и США
Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений России и США
Посол России в США Александр Дарчиев выразил надежду на то, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс к нормализации российско-американских... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:43:00+03:00
2025-08-16T01:43:00+03:00
2025-08-16T01:50:00+03:00
россия
сша
в мире
аляска
александр дарчиев
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев выразил надежду на то, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс к нормализации российско-американских отношений."Президенты (России и США - ред.) уже дали импульс добиваться нормализации, надеюсь, после этого саммита последует импульс ускориться с этой работой" - сказал посол журналисту "России 1" Павлу Зарубину .Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/ssha-2035685225.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, аляска, александр дарчиев, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, В мире, Аляска, Александр Дарчиев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений России и США
Дарчиев понадеялся на нормализацию отношений РФ и США после саммита на Аляске